Pikante Treffen in Bruneck: Chinesin aus Mailand verhaftet

Bozen/St. Innichen – Die Staatspolizei hat eine Frau aus China, die in Mailand wohnhaft ist, verhaftet.

Seit März laufen gegen die 51-Jährige Ermittlungen. Damals tauchten auf einschlägigen Internetseiten Anzeigen für intime Treffen im Raum Bruneck auf.

Die Staatspolizei fand heraus, dass die Anzeigen über die Chinesin in Mailand liefen. Sie organisierte die Treffen mit jungen chinesischen Prostituierten in zwei Wohnungen in Bruneck und Trient.

Die Wohnungsbesitzer und Vermieter – ein Chinese und zwei Italiener – wurden angezeigt. Für die Zuhälterin klickten hingegen die Handschellen. Außerdem wurden 4.000 Euro in bar sowie weiteres Beweismaterial sichergestellt.