Pilot bei Absturz von Segelflugzeug in Tirol getötet

Von: apa

Der Pilot eines Segelflugzeugs, ein 72-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Rosenheim, ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden. Das Unglück ereignete sich gegen 13.00 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.

Die Unfallursache war Gegenstand von Ermittlungen. Diese würden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Luftfahrtunfallanalyse durchgeführt, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.