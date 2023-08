Pilot bei Segelflieger-Absturz in Tirol tödlich verunglückt

Am Flugplatz in Höfen im Tiroler Außerfern ist Freitagnachmittag ein Segelflieger offenbar kurz nach dem sogenannten Windenstart aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Der Pilot kam dabei ums Leben, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an Ort und Stelle. Medienberichten zufolge stürzte das Flugzeug senkrecht ab und schlug in den Boden ein.

Die genaue Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache waren im Gange.