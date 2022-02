Pkw in Corvara in Flammen

Corvara – In Corvara ist es am Montag zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Campolongostraße gekommen.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeuges bereits fast vollständig in Brand.

Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.