Pkw in der Lazag aufgebrochen – Einbrüche in Latsch

Meran – Wieder ist es zu mehreren Einbrüchen in Südtirol gekommen. Diesmal haben die Täter im Burggrafenamt und im Vinschgau zugeschlagen.

Ein Paar, das in der Lazag gegen 14.45 Uhr ihr Auto geparkt hatte, um einen Spaziergang zu unternehmen, erlebte bei seiner Rückkehr rund eine Stunde später eine böse Überraschung. Die Fensterscheibe des Wagens war aufgebrochen worden. Es fehlten die Handtasche, die die Frau unter dem Sitz versteckt hatte, und eine Herrenhandtasche, die ebenfalls verborgen war und nicht offen im Wagen herumlag.

In der Brieftasche des Mannes befanden sich rund 600 Euro in bar und die Bankomatkarte, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Das Paar hat unmittelbar die Notrufnummer der Bank gewählt, um die Karte zu blockieren. Doch in der Tasche hatte der Mann offenbar auch den Pincode aufbewahrt. Noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, gelang es den Tätern, rund 1.000 Euro abzuheben.

In Latsch im Vinschgau sind hingegen drei Wohnungseinbrüche gemeldet worden. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass die Besitzer außer Haus waren, schlugen die Täter zu. Fenster und Eingangstüren wurden aufgebrochen. Die Eindringlinge erbeuteten Schmuck und Bargeld.