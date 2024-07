Pkw-Lenkerin begeht Fahrerflucht und wird identifiziert

Crash in Brixen

Von: mk

Brixen – Die Polizei hat in Brixen eine Frau wegen mutmaßlicher Fahrerflucht überführt. Erst wenige Tage zuvor hatte sie eine Radfahrerin beim Kreisverkehr in der Bahnhofstraße mit ihrem Pkw angefahren und sich darauf aus dem Staub gemacht.

Die Radfahrerin musste von einem Krankenwagen in die Notaufnahme des Brixner Spitals gebracht werden. Glücklicherweise war sie nur leicht am Arm und am Kopf verletzt worden.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall war auch die Brixner Straßenpolizei eingetroffen. Dank Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs und die Pkw-Lenkerin ermittelt werden. Dabei handelt es sich um eine Südtirolerin, die in einem Nachbardorf lebt.

Die Autolenkerin wurde bei der Bozner Staatsanwaltschaft wegen Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung angezeigt.

Die Ordnungshüter entzogen der Frau außerdem den Führerschein. Im Falle einer Verurteilung droht ihr eine Haftstrafe bis zu drei Jahren. Auch die Fahrerlaubnis kann ein bis drei Jahre lang aufgehoben werden.