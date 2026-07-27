Pkw prallt im Eisacktal auf Wohnmobil

Von: mk

Klausen – Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen um 12.06 Uhr von der Landesnotrufzentrale zu einem technischen Einsatz auf die Brennerstaatsstraße (SS 12) bei Kilometer 469,4 im Bereich der Vilnösser Kreuzung alarmiert.

Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache auf ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil geprallt.

Dabei wurde eine Personen verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Klausen sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, band ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützte die Rettungskräfte. Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen, das Weiße Kreuz Brixen, das Rote Kreuz Brixen sowie die Carabinieri und ein Abschleppunternehmen.