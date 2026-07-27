Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pkw prallt im Eisacktal auf Wohnmobil
Verkehrsunfall auf der Brennerstaatsstraße

Pkw prallt im Eisacktal auf Wohnmobil

Montag, 27. Juli 2026 | 15:04 Uhr
b558d6e6-243c-429f-bf66-88acec640764
Freiwillige Feuerwehr Klausen
Schriftgröße

Von: mk

Klausen – Am Montag wurde die Freiwillige Feuerwehr Klausen um 12.06 Uhr von der Landesnotrufzentrale zu einem technischen Einsatz auf die Brennerstaatsstraße (SS 12) bei Kilometer 469,4 im Bereich der Vilnösser Kreuzung alarmiert.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

Ein Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache auf ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil geprallt.

Freiwillige Feuerwehr Klausen

Dabei wurde eine Personen verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Klausen sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher, band ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützte die Rettungskräfte. Nach der Bergung der Fahrzeuge wurde die Fahrbahn gereinigt und wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Klausen, das Weiße Kreuz Brixen, das Rote Kreuz Brixen sowie die Carabinieri und ein Abschleppunternehmen.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Kommentare
76
Berliner CSD-Angreifer bei Polizeieinsatz erschossen
Abkühlung vorbei: Vierte Hitzewelle erreicht auch Südtirol
Kommentare
31
Abkühlung vorbei: Vierte Hitzewelle erreicht auch Südtirol
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Kommentare
30
Jugendliche randalieren auf Schutzhütte am Comer See
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Kommentare
27
Illegale Tuning-Treffen am Gardasee: 87 Strafen ausgestellt
Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken
18
Trump will mit Warnschildern missliebiges Museum brandmarken
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 