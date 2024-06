Plötzlich gibt die Forststraße nach – VIDEO

Lkw-Sturz in Ridnaun

Von: mk

Ridnaun – In Ridnaun hat sich am Freitagnachmittag in der Fraktion Geraine ein aufsehenerregender Unfall ereignet.

Ein Lkw ist von einer Forststraße abgestürzt. Die Straße gab aufgrund des aufgeweichten Bodens nach.

Auch im Ridnauntal hatte das Regenwetter in den vergangenen Tagen und Wochen über längere Zeit angehalten. Das Erdreich ist zum Teil mit Wasser übersättigt.

Der Lkw rutschte ein Stück weit den Hang hinunter. Wie durch ein Wunder blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.