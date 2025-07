Polizei erwischte zwei Drogendealer in Kärnten

Von: apa

Die Polizei hat in Villach zwei Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Ende Juni wurden bei einer Hausdurchsuchung unter anderem vier Kilogramm Speed, Schusswaffen und Bargeld sichergestellt, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Die beiden Verdächtigen, ein 46-jähriger Villacher und ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurden festgenommen.

Die beiden Männer sollen die Drogen über das Internet gekauft und an Abnehmer im Raum Villach weiterverkauft haben. Bei der Hausdurchsuchung in Villach wurden neben Speed auch 100 Gramm Kokain, 65 Gramm Crystal Meth und 300 Gramm Heroin gefunden. Unter den Waffen waren eine Maschinenpistole und eine Langwaffe samt Munition. Den Verdächtigen wird zur Last gelegt, mehr als 100.000 Euro Umsatz mit dem Verkauf illegaler Drogen gemacht zu haben.

Die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Sie sind bisher zu den Vorwürfen nicht geständig.