Polizei in Bozen: Gesuchter Dieb festgenommen

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat am Dienstag in Bozen einen gesuchten Mann festgenommen und sieben weitere Personen angezeigt.

Am Nachmittag kontrollierte eine Streife der Einsatzgruppe einen 33-jährigen Italiener, der aufgrund seines Verhaltens Verdacht erregte. Bei der Kontrolle fanden die Exekutivbeamten ein Klappmesser, das sichergestellt wurde. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bozen vorlag: Er war wegen mehrerer Diebstähle in Bozen und Brixen zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Nach Abschluss der Amtshandlungen wurde er ins Bozner Gefängnis gebracht.

Im Zuge weiterer Kontrollen im Stadtgebiet traf die Polizei an der Gelben Brücke beim Drususstadion auf einen 31-jährigen Tunesier. Bei ihm wurden Bruchstücke einer Glasflasche und mehrere Gramm Haschisch gefunden. Er wurde wegen schwerer Drohung und Besitzes gefährlicher Gegenstände angezeigt, zudem erfolgte eine Anzeige wegen Drogenbesitzes.

Kurz darauf kontrollierten die Ordnungshüter in der Nähe der Loretobrücke zwei Männer im Alter von 38 und 25 Jahren. Die beiden marokkanischen Staatsbürger führten Holzstöcke mit sich und wurden wegen Besitzes von Gegenständen, die als Waffen verwendet werden können, auf freiem Fuß angezeigt.

Darüber hinaus wurden im Laufe des Tages vier weitere ausländische Staatsbürger angezeigt, da sie gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten.