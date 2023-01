Polizei kommt mutmaßlichen Einbrechern zuvor

Bozen – Die Staatspolizei hat in der Industriezone in Bozen am Mittwoch in der Nacht einen Lieferwagen kontrolliert. Im Inneren saßen zwei junge Albaner, die wegen erschwerten Diebstahls bereits vorbestraft sind.

Die Polizei konnte ein Stemmeisen sicherstellen, das unter dem Sitz versteckt war. Die beiden Männer wurden wegen des Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt.

Am Donnerstagabend wurden Beamte vom Polizeikommissariat in Innichen nach Olang gerufen. Angestellte eines Hotels hatten zwei mutmaßliche Einbrecher überrascht.

Die beiden Männer konnten aufgehalten werden. Es handelt sich um zwei Polen im Alter von 37 und 32 Jahren. Sie haben ihren Wohnsitz außerhalb des Staatsgebiets.

Bei ihrer Durchsuchung stellte die Polizei Einbruchswerkzeug sicher. Die zwei Männer wurden angezeigt. Gleichzeitig versuchen die Ermittler herauszufinden, ob die beiden in weitere Einbrüche verwickelt sind, zu denen es in der jüngsten Vergangenheit in der Umgebung gekommen ist.

Die Polizei wird in der kommenden Zeit verstärkt Kontrollen durchführen.