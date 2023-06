Polizei stellt Dealer und diebisches Pärchen

Mehrere Einsätze in Bozen

Bozen – Am Abend hat die Polizei in Bozen ein Pärchen wegen Diebstahls angezeigt. Ein Mann mit Migrationshintergrund hat mit seiner italienischen Freundin in einem geparkten Pkw herumgestöbert, der nicht ihrer war.

Die beiden haben eine Sonnenbrille, eine Windjacke und etwas Kleingeld aus dem Fahrzeug entwendet. Die Ordnungshüter konnten die Beute dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.

Nur kurz zuvor hat sich ein Bürger an die Polizei gewandt, dem sein Fahrrad in der Kapuzinergasse gestohlen worden war. Die Polizei konnte das Fahrrad aufspüren und dem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Der mutmaßliche Dieb – ein 31-jähriger Migrant – wurde hingegen angezeigt.

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Zivil am Bahnhofspark in Bozen einen 40-jährigen Tunesier verhaftet. Er war mit 50 Gramm Haschisch und zehn Gramm Kokain erwischt worden.

Der Mann ist wegen Drogenhandels mehrfach vorbestraft und verfügt über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung. Gleichzeit stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Vollstreckungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vorlag. Demnach muss der 40-Jährige eine Haftstrafe von zwei Jahren und fünf Monaten abbüßen. Die Polizei hat ihn ins Bozner Gefängnis überstellt.