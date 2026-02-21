Polizei stoppt häusliche Gewalt in Salurn

Von: Ivd

Salurn – In Salurn ist in den vergangenen Tagen ein Mann wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt festgenommen worden. Ihm werden schwere Übergriffe auf seine Lebensgefährtin sowie Widerstand und Gewalt gegen Amtsträger vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen Notruf von Anwohnern, die über Schreie und verdächtige Geräusche aus einer Wohnung im Ortszentrum berichteten. Eine Streife traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Nach Angaben der Ordnungskräfte soll der Mann seine Partnerin körperlich angegriffen haben.

Während des Einschreitens habe der Beschuldigte zudem Widerstand geleistet und sich auch gegenüber den Beamten gewalttätig verhalten. Die Einsatzkräfte beendeten die Auseinandersetzung und brachten die Frau in Sicherheit.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bozen gebracht. Parallel dazu wurde das gesetzlich vorgesehene Schutzverfahren bei häuslicher Gewalt eingeleitet, um der Betroffenen die vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu gewährleisten.

Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen festgenommen und zunächst in Gewahrsam gebracht. Bei der anschließenden Vorführung bestätigte das zuständige Gericht die Festnahme.

Die Behörden betonen in diesem Zusammenhang die anhaltende Aufmerksamkeit im Kampf gegen Gewalt im familiären Umfeld. Schnelles Einschreiten und die konsequente Anwendung der bestehenden Schutzinstrumente seien entscheidend für den Schutz von Betroffenen.