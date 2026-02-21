Aktuelle Seite: Home > Chronik > Polizei stoppt häusliche Gewalt in Salurn
Angriff auf Partnerin und Polizei

Polizei stoppt häusliche Gewalt in Salurn

Samstag, 21. Februar 2026 | 08:36 Uhr
Carabinieri
Carabinieri - archiv
Schriftgröße

Von: Ivd

Salurn – In Salurn ist in den vergangenen Tagen ein Mann wegen mutmaßlicher häuslicher Gewalt festgenommen worden. Ihm werden schwere Übergriffe auf seine Lebensgefährtin sowie Widerstand und Gewalt gegen Amtsträger vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ausgelöst wurde der Einsatz durch einen Notruf von Anwohnern, die über Schreie und verdächtige Geräusche aus einer Wohnung im Ortszentrum berichteten. Eine Streife traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Nach Angaben der Ordnungskräfte soll der Mann seine Partnerin körperlich angegriffen haben.

Während des Einschreitens habe der Beschuldigte zudem Widerstand geleistet und sich auch gegenüber den Beamten gewalttätig verhalten. Die Einsatzkräfte beendeten die Auseinandersetzung und brachten die Frau in Sicherheit.

Frau ins Krankenhaus gebracht

Die Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Bozen gebracht. Parallel dazu wurde das gesetzlich vorgesehene Schutzverfahren bei häuslicher Gewalt eingeleitet, um der Betroffenen die vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu gewährleisten.

Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen festgenommen und zunächst in Gewahrsam gebracht. Bei der anschließenden Vorführung bestätigte das zuständige Gericht die Festnahme.

Die Behörden betonen in diesem Zusammenhang die anhaltende Aufmerksamkeit im Kampf gegen Gewalt im familiären Umfeld. Schnelles Einschreiten und die konsequente Anwendung der bestehenden Schutzinstrumente seien entscheidend für den Schutz von Betroffenen.

 

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
68
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
47
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
41
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
39
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
24
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 