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Polizei verhängt sechs Anzeigen in Bozen

Samstag, 04. Juli 2026 | 16:08 Uhr
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Quästur
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Von: luk

Bozen – Bei gezielten Kontrollen zur Bekämpfung der Alltagskriminalität hat die Staatspolizei am Freitag in Bozen insgesamt sechs Personen angezeigt. Die vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordneten Einsätze konzentrierten sich auf Stadtgebiete, die aus Sicht der Behörden besondere Aufmerksamkeit erfordern.

In der Nacht kontrollierte eine Streife im Stadtviertel Gries-Quirein einen 28-jährigen Litauer, der beim Erblicken der Beamten versuchte, Gegenstände in seiner Kleidung zu verstecken. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Schraubenzieher und eine Schere. Der Mann wurde wegen unerlaubten Mitführens gefährlicher Gegenstände angezeigt.

Quästur

Am Vormittag rückte die Polizei wegen eines aggressiven Mannes in der Trientstraße aus. Bei der Kontrolle eines 36-jährigen Tunesiers, der bereits polizeibekannt ist und als Asylwerber gilt, entdeckten die Beamten ein Pfefferspray, das nicht frei verkäuflich ist. Gegen ihn wurde Anzeige wegen unerlaubten Mitführens gefährlicher Gegenstände sowie wegen Missachtung eines vom Quästor der Provinz Bozen verhängten Rückkehrverbots erstattet.

Im Laufe des Tages wurden außerdem drei weitere ausländische Staatsangehörige angezeigt, weil sie gegen ein Rückkehrverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten. Ein 30-jähriger Marokkaner wurde in der Sassaristraße mit gestohlener Ware angetroffen und ebenfalls angezeigt.

Insgesamt identifizierte die Staatspolizei bei den Kontrollen 63 Personen und überprüfte sechs Fahrzeuge.

Bezirk: Bozen

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