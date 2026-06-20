Polizei verhaftet 20-jährigen Seriendieb

Vor allem E-Bikes waren nicht sicher vor ihm

Von: mk

Bozen – Die Polizei hat in Bozen am Donnerstagvormittag einen 20-jährigen Tunesier festgenommen, gegen den wegen einer Reihe von Eigentumsvergehen ein Vollstreckungsbefehl vorlag. Die Polizei hatte der Verhaftung im Vorfeld durch präzise Ermittlungsarbeit den Weg geebnet, indem sie genügend Beweismittel gesichert und der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt hatte. Der Untersuchungsrichter erließ darauf den Haftbefehl.

Dem jungen Mann, der bereits vorher aktenkundig war, wird eine ganze Serie von Straftaten im Bozner Stadtgebiet zwischen September 2025 und März 2026 vorgeworfen: So soll er am 7. September 2025 einen Einbruchsdiebstahl im Restaurant „Zur Kaiserkron“ begangen haben, bei dem die Kasse gestohlen und Sachschaden angerichtet wurde.

Am 9. November 2025 wurde er mit einem teuren Mountainbike erwischt, das als gestohlen gemeldet worden war. Am 27. November 2025 überführten ihn die Ordnungshüter hingegen wegen räuberischen Diebstahls im Supermarkt „Dpiù“, wo er gemeinsam mit einem Komplizen zugeschlagen haben soll.

Außerdem wird ihm ein Einbruch am 29. Dezember 2025 in der „Temple Bar“ zur Last gelegt. Bargeld in der Höhe von über 1.000 Euro soll erbeutet worden sein. Außerdem kam es zu erheblichen Sachschäden.

Am 5. Jänner 2026 soll er persönliche Gegenstände eines Mitarbeiters im Lokal „Spizzico“ entwendet haben, während es am 29. Jänner zu einem Lebensmitteldiebstahl in der Bar der „Eni“-Tankstelle kam.

Am 17. März 2026 wurde er erneut mit einem teuren E-Bike erwischt, das als gestohlen gemeldet worden war.

Die endgültige Festnahme erfolgte am Donnerstagvormittag: Zeugen in der Nähe des WaltherParks hatten gemeldet, dass ein Mann versuche, das Schloss eines Fahrrads mit einem Stein zu zertrümmern.

Als mehrere Streifen der Polizei eintrafen, ergriff der Verdächtige auf dem gestohlenen E-Bike im Wert von rund 5.000 Euro die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Beamten den 20-Jährigen in der Nähe der Loreto-Brücke stellen.

Der junge Asylwerber wurde darauf in eine Arrestzelle der Quästur gebracht und nach einem Schnellverfahren vor Gericht ins Bozner Gefängnis überstellt, während das wertvolle E-Bike dem rechtmäßigen Beistzer zurückgegeben werden konnte.