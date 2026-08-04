Bill Kaulitz: Männerkalender ist wieder voll

Von: importer

Bill Kaulitz (36) setzt beim Daten auf Instagram. Meistens lerne er neue Bekanntschaften dort kennen, sagte der Musiker von Tokio Hotel (“Changes”, “Durch den Monsun”). Angemeldet sei er auch auf Raya, einer Plattform für Prominente. Dort habe er aber noch nie jemanden kennengelernt. Instagram habe den Vorteil, dass man mehr erfahre. “Der Männer-Detox ist vorbei. Zum Glück”, meinte der Star. Der Männerkalender sei wieder voll.

Übers Daten sprechen Bill und sein Zwilling Tom auch in der neuen Staffel ihrer Reality-Serie “Kaulitz & Kaulitz”. In der Netflix-Produktion sagt Bill anfangs noch, er wolle einmal vorübergehend auf Männer verzichten. Bei Dating-Apps lade man nur seine fünf schönsten Fotos hoch, meinte er nun weiter. “Und darum: Instagram! Da schreibe ich so mit 30, 40 Männern.”

“Das wäre für mich eine Red Flag”

Was der Sänger bei potenziellen Dates eher nicht mag? Wenn sie komische Hobbys hätten oder sich beim Essen filmten. “Das wäre für mich eine Red Flag.” Geplant hat Bill aber einen anderen Detox vor der anstehenden Tour. Da wolle er einmal zehn Tage auf Alkohol, Zigaretten und Handy verzichten.

In der dritten Staffel ihrer Serie, die beim Streamingdienst Netflix läuft, verhandeln die Brüder mit Hilfe eines Lebensberaters auch ihre Beziehung zueinander noch einmal. Tom, der mit Model und Moderatorin Heidi Klum verheiratet ist, will sich nun weniger einmischen in Bills Datingleben. Er würde sich für seinen Bruder jemanden wünschen, der so richtig im Leben stehe und wisse, was er wolle, sagte Tom, “der witzig ist – ihn zum Lachen bringt, das wäre toll. Und einfach ein angenehmer Mensch ist”.