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Österreicher in den Dolomiten von heftigen Schmerzen heimgesucht

Italien: Schluck aus Bergsee hat üble Folgen

Dienstag, 04. August 2026 | 08:09 Uhr
Bergsee Alpen
pixabay/Karl Egger - Symbolfoto
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Von: Lukas Unterkofler

Belluno – Ein Schluck Wasser aus einem Bergsee hat für einen 20-jährigen Wanderer aus Österreich einen dramatischen Einsatz in den Belluneser Dolomiten ausgelöst. Der junge Mann wurde während einer Tour plötzlich von starken Bauchschmerzen heimgesucht und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagvormittag im Gebiet von Mondeval auf dem Wanderweg 436 zwischen der Forcella Giau und der Forcella Ambrizzola. Der 20-Jährige war gemeinsam mit zwei Freunden unterwegs, als er kurz nach dem Trinken von Wasser aus einem kleinen Alpensee über heftige Bauchschmerzen klagte.

Die Begleiter setzten umgehend einen Notruf ab. Die Besatzung des alarmierten Rettungshubschraubers ortete die Wandergruppe unterhalb der Lastoni di Formin. Nach der Erstversorgung wurde der Österreicher per Hubschrauber geborgen und zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus von Belluno geflogen. Ob tatsächlich das Wasser aus dem Bergsee die Beschwerden ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Weitere Einsätze

Für die Bergretter in dem Gebiet war es ein arbeitsreicher Vormittag. Wenig zuvor musste ein 13-jähriger Wanderer nach einer Beinverletzung per Hubschrauber ins Krankenhaus von Agordo gebracht werden. Zudem verletzten sich zwei Alpinisten bei einem Kletterunfall am Ciadin de le Bisse, während eine 59-jährige Touristin aus Polen nach einem Sturz bei der Forcella Nuvolao mit einer Armverletzung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

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