Polizei verhaftet 21-Jährigen wegen versuchten Mordes

In Bozen klicken die Handschellen

Bozen – In der Rittner Straße in Bozen hat die Staatspolizei am Samstagabend einen Mann identifiziert, der wegen versuchten Mordes gesucht wird. Der 21-jährige M. F., der aus dem Kosovo stammt, war seit vergangenem Februar untergetaucht.

Gegen ihn liegen schwere Indizien vor, dass er damals in Mogliano Veneto in der Provinz Treviso einem weiteren Einwanderer ein Messer in die Brust gerammt hat.

Das Vorstrafenregister des 21-Jährigen ist lang. Er verfügt weder über eine feste Unterkunft noch über eine gültige Aufenthaltsgenehmigung Die meisten Straftaten, die ihm vorgeworfen werden, wurden im Veneto verübt.

Nach dem Messerangriff hatte er offenbar Zuflucht in Bozen gesucht. Weil gegen den 21-Jährigen ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft von Treviso vorliegt, wurde er einstweile ins Bozner Gefängnis überstellt.