Polizei verhaftet drei Schlepper in Südtirol

Bozen/Brenner/Sterzing – Polizeibeamte der Quästur in Bozen und des Kommissariats am Brenner haben drei mutmaßliche Schlepper verhaftet. Die türkischstämmigen Männer verfügen über einen regulären Wohnsitz in Deutschland.

Am vergangenen Montag war beobachtet worden, wie insgesamt 21 Personen aus der Türkei auf dem Bahnhof in Bozen abgeholt und in insgesamt drei Fahrzeuge verfrachtet wurden, die sich dann auf der Autobahn in Richtung Norden aufmachten. In zehn Fällen handelte es sich um Minderjährige.

Die Polizei hielt die Fahrzeuge bei der Autobahnmautstelle in Sterzing auf. Wie sich herausstellte, verfügten die 21 Personen nicht über die notwendigen Papiere.

Die drei Lenker waren hingegen praktisch auf frischer Tat ertappt worden. Die drei Fahrzeuge und mehrere Handys wurden beschlagnahmt. Die Polizei setzt die Ermittlungen fort.