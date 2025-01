Polizei verhaftet Drogendealer und gewalttätigen Ehemann

40-Jähriger in Meran untergetaucht

Von: mk

Meran – In Ausführung eines Vollstreckungsbefehls, der von der Bozner Staatsanwaltschaft erlassen worden ist, hat die Polizei in Meran am gestrigen Freitag den 40-jährigen Marokkaner E. R. M. verhaftet. Der Mann, der bereits mehrfach vorbestraft ist, muss wegen Drogenhandels eine Gefängnisstrafe von neun Monaten abbüßen.

Um sich dem Zugriff der Justiz zu entziehen, war der Mann untergetaucht – bis ihn die Beamten in einer Meraner Wohnung aufspürten.

Der 40-Jährige hatte in den vergangenen Jahren in Südtirol mit Drogen gedealt. Nach seiner Festnahme beantragte er Zugang zu einer alternativen Strafvollzugsmaßnahme zur Haft. Der Antrag wurde vom zuständigen Überwachungsgericht jedoch abgelehnt, da er in der Zwischenzeit schwere Straftaten im häuslichen Umfeld begangen hatte, die sich gegen seine Familienangehörigen richteten.

Am 23. September musste der Mann die gemeinsame Wohnung der Familie verlassen. Gleichzeitig trat ein Annäherungsverbot in Kraft, wonach er gezwungen wurde, sich von seiner Frau und seinen drei Töchtern fernzuhalten – und er musste eine elektronische Fußfessel tragen.

Nachdem das Personal im Meraner Krankenhaus Verdacht geschöpft hatte, war die Polizei eingeschaltet worden. Den Meraner Beamten, die unter der Leitung der Bozner Staatsanwaltschaft operierten, gelang es, E. R. M. zu überführen und ihm ein systematisch gewalttätiges Verhalten gegenüber seiner Frau und den Kindern nachzuweisen.

Am gestrigen Freitag wurde der 40-Jährige ins Bozner Gefängnis überstellt. Quästor Paolo Sartori hat unterdessen ein Dekret zur Abschiebung des Mannes erlassen, das nach Beendigung seiner Haftstrafe wirksam wird.