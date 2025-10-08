Polizei weist mehrfach vorbestraften Algerier aus

Von: Ivd

Meran – Die Polizei hat in Meran einen 43-jährigen Algerier festgenommen und zur Abschiebung in das Rückführungszentrum nach Turin gebracht. Der Mann, ohne festen Wohnsitz und irregulär in Italien, war laut Polizei wegen zahlreicher Delikte vorbestraft – darunter Diebstahl, Raub, Körperverletzung, unerlaubter Waffenbesitz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Mehrere dieser Straftaten hatten in Meran für Aufsehen gesorgt, etwa ein Raubüberfall auf zwei französische Touristen im Stadtzentrum und eine Schlägerei zwischen Ausländern im August, an der der Mann maßgeblich beteiligt gewesen sein soll.

Die Beamten des Polizeikommissariats Meran hatten den Gesuchten nach gezielten Kontrollen an bekannten Treffpunkten schließlich heute früh im Bereich des Bahnhofs entdeckt. Nach seiner Identifizierung und den üblichen Formalitäten erließ der Quästor von Bozen, Giuseppe Ferrari, ein Ausweisungsdekret. Der Mann wurde anschließend in das C.P.R. von Turin gebracht.