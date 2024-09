Polizeibekannte Personen festgenommen

Von: fra

Meran – Den Carabinieri von Meran gelang es in den letzten Tagen, zwei bereits bekannte Personen festzunehmen, die kurz zuvor versucht hatten, einen Angestellten zu überfallen.

Die Ereignisse ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des 2. Septembers in der Altstadt von Meran, als ein Angestellter einer örtlichen Bäckerei während einer Lieferung an ein Geschäft einen Fremden überraschte, wie dieser im Lieferwagen herumwühlte und nach Wertgegenständen suchte. Daraufhin wurde der Angestellte von einem Komplizen von hinten bedroht, der ein großes Messer bei sich hatte. Die Beiden ließen von ihrem Verhalten jedoch ab und flohen zu Fuß in die umliegenden Straßen, während der Fahrer den Vorfall umgehend meldete und die Beschreibung der Täter angab. Dank des schnellen Eintreffens der Carabinieri konnten die Straftäter in der Nähe aufgespürt werden.

Dabei handelte es sich um einen 24-jähriger Algerier und einen 25-jähriger Marokkaner, beide ohne festen Wohnsitz. Sie wurden zur Carabinieri-Kaserne von Meran gebracht. Dort wurden sie wegen versuchten Raubüberfalls festgenommen und anschließend ins Gefängnis von Bozen überstellt.