Polizeieinsatz am Brenner: 31 Personen kontrolliert

Von: luk

Brenner – Am Brenner gab es am späten Freitagabend einen Polizeieinsatz gegen die illegale Einwanderung. In verlassenen Gebäuden, die Migranten als Unterschlupf dienen, wurde kontrolliert. So etwa beim “Pontiglhof”. Dort wurden zuletzt zahlreiche Migranten und Fahrzeuge mit ausländischen Kenntafeln gesichtet.

Dabei wurden 31 Personen verschiedener Nationalitäten in dem verlassenen Gebäude angetroffen. Während einige über gültige Papiere verfügten, waren acht Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis vor Ort. Quästor Paolo Sartori hat gegen sie ein Abschiebedekret verfügt. Sie müssen innerhalb von sieben Tagen das Land verlassen.

Zwei weitere bereits polizeibekannte Personen wurden hingegen mit einer mündlichen Verwarnung belegt.