Pollenflug: Die geballte Ladung macht ganz kribbelig

Bozen – Für Allergikerinnen und Allergiker herrschen derzeit schwere Zeiten in Südtirol. Der Pollenflug ist mit voller Wucht angebrochen.

Die für die Jahreszeit überdurchschnittlich hohen Temperaturen und die geringen Niederschläge haben zu einer verstärkten Pollenkonzentration in der Luft beigetragen.

Rund 20 Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler sind betroffen. Die Pollen von Pappeln schwirren heuer in Südtirol nach dem milden Winter zwei Wochen früher herum – begünstigt durch die warmen Temperaturen und wegen der ausbleibenden Regenfälle.

Die höheren Pflanzen produzieren Pollen für ihre Fortpflanzung. Im Innern der Pollenkörner befindet sich das männliche Erbgut, das bei der sexuellen Fortpflanzung auf die Eizelle übertragen wird. Ausgereifte Pollenkörner werden meist durch den Wind oder durch Insekten verbreitet.

Schuld an der Pollenallergie sind die unscheinbaren Blüten von Windbestäubern. Insbesondere im Frühjahr geben windblütige Sträucher und Bäume beträchtliche Mengen von Blütenstaub an die Luft ab, um ihre Fortpflanzung zu garantieren. Die trockenen Pollenkörner können über große Distanzen transportiert werden, besonders an warmen, sonnigen und windigen Tagen.

In stark schadstoffbelasteten Gebieten sind die Pollen zudem den Schadstoffen ausgesetzt. Sie lagern diese an, nehmen sie auf und möglicherweise verändert sich dadurch ihr allergener Charakter.

Wer allergisch reagiert, muss mit Niesen, tränenden Augen und rinnender Nase rechnen.

Um sich das Leben in dieser Zeit etwas zu erleichtern, genügt es für Allergikerinnen und Allergiker, ein paar einfache Tipps zu befolgen: Hilfreich kann etwa das Tragen eines Hutes sein, um Augen- und Nasenbereich vor Pollen besser abzuschirmen. Auch Brillen und Sonnenbrillen schützen. Kommt man vom Freien wieder zurück in die Wohnung, sollte man sich eine Dusche gönnen, um sich die Pollenkörner aus den Haaren zu waschen.

Kleidungsstücke sollten nicht im Freien getrocknet werden, da Pollen unter Umständen daran haften bleiben.

Der Polleninformationsdienst veröffentlicht in Südtirol wöchentlich Pollenflugberichte zur Pollenflugsituation in Südtirol. Auf Wunsch wird der Pollenflugbericht mittels Newsletter an die persönliche E-Mail-Adresse zugeschickt.

Pollenflugkalender und wöchentlich aktualisierte Pollendiagramme stellen den generellen Verlauf der Pollenflugsaison der verschiedenen Pflanzen dar und ermöglichen den Vergleich des Pollenfluges im laufenden Jahr mit jenem der vergangenen Jahre.

Auf der Homepage des Polleninformationsdiensts finden Pollenallergiker außerdem Ratschläge und Links zu weiteren Polleninformationsdiensten auf nationaler und internationaler Ebene. Zudem bietet der Dienst kostenlos eine Pollen-App an.