Positive Bilanz im Feuerwehrwesen der Gemeinde Brixen

Von: mk

Brixen – Mit der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brixen am Freitag, 20. März, wurde traditionell die Reihe der Jahreshauptversammlungen der Feuerwehren im Gemeindegebiet abgeschlossen. Die Freiwilligen Feuerwehren verzeichnen einen leichten Zuwachs an Mitgliedern, darunter mehrere Neuzugänge in den aktiven Reihen sowie die Gründung einer neuen Jugendgruppe in Albeins.

Waren es im Vorjahr noch 468 aktive Feuerwehrmänner und -frauen, so zählen die neun Feuerwehren im Gemeindegebiet heute insgesamt 473 aktive Mitglieder. Sie sind im letzten Jahr zu insgesamt 556 Brand- und technischen Einsätzen ausgerückt. Darüber hinaus haben die Feuerwehrmitglieder zahlreiche Brandschutz- und Ordnungsdienste geleistet, kontinuierlich Probeübungen, Aus- und Weiterbildungen absolviert und an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule teilgenommen.

Insgesamt ergibt sich daraus ein ehrenamtlicher Zeitaufwand von rund 17.600 Stunden. Um diese Zahl greifbar zu machen: Eine Vollzeitkraft leistet durchschnittlich etwa 1.700 Arbeitsstunden pro Jahr. Die Feuerwehrmitglieder der Gemeinde erbringen diese Leistungen vollständig auf ehrenamtlicher Basis.

„Die Gemeinde Brixen ist stolz auf ihre Wehren und garantiert ihnen eine verlässliche und strukturierte Unterstützung“, erklärt Bürgermeister Andreas Jungmann. „Noch bedeutsamer ist jedoch das Engagement der Mitglieder selbst: Durch ihre Einsatzbereitschaft, Verantwortung und ihr solidarisches Handeln tragen sie entscheidend zur Sicherheit unserer Gemeinde und zum Schutz der Bevölkerung bei.“

Die Gemeindebeiträge wurden bereits im Dezember 2025 vom Gemeinderat beschlossen und orientieren sich an den Mitgliedszahlen. Sie werden jährlich gemäß ASTAT-Index angepasst. 2026 werden insgesamt rund 79.600 Euro ausbezahlt.

Mit diesen Maßnahmen unterstreicht die Gemeinde Brixen ihre Rolle als verlässlicher Partner der Feuerwehren und setzt auf eine langfristige Sicherung der Einsatzbereitschaft im gesamten Gemeindegebiet.