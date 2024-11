Präsident des Kiteclubs in Malcesine stirbt in Südtirol

Von: luk

Kronplatz/Brenzone – Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Kronplatz ein tragischer Unfall, bei dem ein 45-jähriger Italiener beim Speedflying tödlich verunglückte. Der Mann, Roberto Simonazzi aus Parma, der in Brenzone am Gardasee lebte und als Präsident des Kiteclubs in Malcesine bekannt war, verlor beim Flug entlang der steilen Sylvesterpiste die Kontrolle über seinen Gleitschirm. In einer scharfen Kurve kam er von der geplanten Flugbahn ab und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum am Rand der Piste.

Simonazzi war zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung von drei weiteren Speedflyern. Sie mussten hilflos mitansehen, wie sich das Unglück innerhalb von Sekundenbruchteilen ereignete. Trotz sofortiger Alarmierung der Rettungskräfte konnten die Einsatzkräfte nichts mehr für den Verunglückten tun. Das Team des Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Rettungskräfte des Bergrettungsdienstes Bruneck sowie die Finanzwache versuchten erfolglos, den Mann zu reanimieren.

Speedflying ist eine Variante des Gleitschirmfliegens, bei der spezielle, besonders wendige und leistungsstarke Schirme verwendet werden, die schnelle Abfahrten entlang steiler Berghänge ermöglichen. Bei der Landetechnik ähnelt es dem Fallschirmspringen, unterscheidet sich jedoch vom sogenannten Speedriding, das zusätzlich Ski einsetzt.

Die genaue Unfallursache bleibt bislang unklar. Möglicherweise spielte eine falsche Einschätzung der Windverhältnisse oder ein Fehler in der Steuerung des Schirms eine Rolle. Die Behörden untersuchen nun den Unfallhergang, um mehr Klarheit über die Umstände zu gewinnen.

Die Leiche von Simonazzi wurde zur weiteren Untersuchung und zur Betreuung der Hinterbliebenen in das Krankenhaus von Bruneck gebracht. Auch Seelsorger waren vor Ort, um die Freunde des Verunglückten in diesem schwierigen Moment zu unterstützen.