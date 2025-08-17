Präsident Mattarella überrascht mit stillen Kirchenbesuchen in Seis, St. Valentin und Völs

Von: AP

Seis/Völs/Kastelruth – Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella verbringt derzeit seinen Sommerurlaub in Südtirol – und nutzt die Tage für stille Besuche in den Kirchen der Umgebung. Wie Südtirol News berichtete, zeigt er sich dabei als bescheidener Gast, der die Gemeinschaft sucht und die regionale Kultur schätzt.

Am Hochunserfrauentag nahm der Präsident bereits am Gottesdienst in Seis teil. Am Samstag ließ er sich von Kanzler Fabian Tirler und Felice Squeo durch das Kirchlein St. Valentin oberhalb von Seis führen. Sie erzählten ihm von den Fresken und den Besonderheiten der kleinen Kirche. Auch die Mesnerfamilie Pomella, die das Kirchlein seit vielen Jahren betreut, begrüßte Mattarella persönlich.

Am Sonntagvormittag besuchte der Präsident schließlich die Messe in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Völs. Diese war von Pfadfindern aus Roverbella in Mantua gestaltet worden, die sichtlich bewegt von der Begegnung waren. „Ich habe ihn als sehr bescheidenen, aber dennoch sehr herzlichen Menschen erlebt, der auf die Menschen zugeht“, sagte Pfarrer Stephan Astner.

Nach dem Gottesdienst nahm sich Mattarella Zeit, um mit Gläubigen zu sprechen, und ließ sogar Selfies zu. Die Sicherheitskräfte hielten sich dabei bewusst im Hintergrund. Gemeinsam mit seiner Tochter Laura setzte der Präsident danach seinen Aufenthalt in Südtirol fort.

Ohne offizielle Auftritte oder Reden zeigt sich Mattarella in diesen Tagen als stiller Beobachter – und macht seine Sommerreise durch Südtirol zu einer persönlichen Begegnung mit Geschichte, Glauben und den Menschen der Region.