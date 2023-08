Präsidentin Mattei empfängt Quästor Valentino

Bozen – Erstes Treffen zwischen der Landtagspräsidentin und dem neuen Bozner Quästor.

Der neue Quästor von Bozen, Andrea Valentino, der seit dem 1. August im Amt ist, wurde heute von der Präsidentin des Südtiroler Landtags, Rita Mattei, empfangen. Es handelte sich um ein erstes Treffen zum gegenseitigen Kennenlernen, bei dem der Quästor, der die Nachfolge von Giancarlo Pallini angetreten hat, der Präsidentin von seinen bisherigen Erfahrungen, zuletzt als Quästor in Lecce, berichtete.

Zu den Themen des Gesprächs im Landtag gehörte die Sicherheit, “insbesondere in den Städten Bozen und Meran, die oft Schauplatz von Gewalttaten, Kleinkriminalität und unwürdigen Zuständen wie etwa auf dem Bahnhofsvorplatz in der Hauptstadt waren”, so Landtagspräsidentin Mattei: “In diesem Bereich wird die Erfahrung von Dr. Valentino bei der Verwaltung der öffentlichen Ordnung in einer Großstadt wie Mailand sowie als Quästor in verschiedenen anderen Städten, darunter Alessandria und Pavia, von unschätzbarem Wert sein”.

Die Präsidentin wies dann auf das Problem der mangelnden Unterkünfte für die Ordnungskräfte in Südtirol hin: “Ich habe dem Quästor meine Unterstützung und mein Interesse zugesichert: Es gibt bereits einige Ideen”, so Mattei, der Valentino schließlich gute Arbeit in seinem neuen Amt in Bozen wünschte.