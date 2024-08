Von: mk

Brixen – Im Alter von 78 Jahren ist am heutigen Sonntag, 25. August 2024, der Priester Erwin Knapp verstorben. Knapp wirkte als Professor am Vinzentinum in Brixen, Referent für EDV am Bischöflichen Ordinariat und als Pfarrseelsorger in Vintl. Der Sterbegottesdienst für Erwin Knapp wird am kommenden Mittwoch, 28. August, in Brixen gefeiert.

Erwin Knapp wurde am 24. Juni 1946 in Steinhaus geboren und am 29. Juni 1971 in Brixen zum Priester geweiht. Zwischen 1971 und 1985 wirkte er als Kooperator in Deutschnofen, Schenna, Kaltern und Toblach. Von 1985 bis 1989 war er Präfekt am Vinzentinum.

Seit 1989 war Knapp Professor am Vinzentinum und zudem Referent für EDV am Bischöflichen Ordinariat. Im Jahr 2017 wurde Knapp Pfarradministrator von Obervintl und im Jahr danach zugleich Pfarrseelsorger in Niedervintl.

Der Trauergottesdienst für Erwin Knapp findet am kommenden Mittwoch, 28. August 2024, um 15 Uhr im Brixner Dom statt und wird von Bischof Ivo Muser geleitet. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Vinzentinergrab am Friedhof in Brixen.