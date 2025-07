Primar Gregorio Rungger wiederernannt

Von: mk

Bruneck – Der Primar der Neurologie Bruneck, Dr. Gregorio Rungger, ist nach einem neuerlichen Auswahlverfahren am 2. Juli 2025 in seinem Amt bestätigt worden. Dr. Gregorio Rungger leitet bereits seit 2019 die Neurologie des Gesundheitsbezirkes Bruneck und gilt als erfahrener Facharzt und angesehene Führungskraft.

Primar Rungger hat in Innsbruck Humanmedizin studiert und 1999 den Facharzt für Neurologie und Psychiatrie an der Universitätsklinik Wien erlangt. Zwischen 1991 und 1999 war er an der Universitätsklinik Innsbruck tätig, ab 1999 begann er als Facharzt für Neurologie im Krankenhaus Bruneck seine Tätigkeit. Seit 2001 war er dort stellvertretender Primar, bevor er im Mai 2019 selbst die Stelle als Primar der Neurologie Bruneck antrat. Seine Abteilung versorgt seit Jahren auch die neurologischen Patientinnen und Patienten im Gesundheitsbezirk Brixen.

Dr. Rungger arbeitet eng mit den anderen neurologischen Abteilungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb zusammen, ebenso mit der Direktion für Notfall-, Anästhesie und Intensivmedizin, insbesondere bei der Versorgung von Schlaganfallpatienten. Dr. Gregorio Rungger war am Auf- und Ausbau des landesweiten Netzwerkes für die Behandlung von Schlaganfallpatienten beteiligt, weiters am Aufbau des landesweiten Referenzzentrums für Schlafmedizin im Krankenhaus Brixen, welches seit einigen Monaten operativ ist. Seit Jahren arbeitet Dr. Rungger auch an der Langzeit-„Bruneck-Studie“ mit.

Darüber hinaus ist er auch ein gefragter Referent bei Schulungen für Gesundheitspersonal und angehende Ärzte und Ärztinnen. Aber auch der Bevölkerung ist der Primar aus Vorträgen zu Themen wie Parkinsonerkrankungen, Kopfschmerzen, Demenz, moderne Akutversorgung von Schlaganfallpatienten oder Multiple Sklerose bekannt.

Nachdem Dr. Gregorio Rungger nun das erneute Auswahlverfahren für sich entschieden hat, wird er seine Tätigkeit als Primar der Neurologie im Gesundheitsbezirk Bruneck fortsetzen.

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Christian Kofler zeigt sich darüber sehr erfreut: „Mit Primar Gregorio Rungger können wir die Versorgung der neurologischen Patientinnen und Patienten im Pustertal und auch im benachbarten Gesundheitsbezirk Brixen auf hohem Niveau sicherstellen. Ich schätze Primar Rungger nicht nur aufgrund seiner medizinischen Expertise, sondern auch für seine persönlichen Eigenschaften, seine organisatorischen Fähigkeiten und sein Verantwortungsbewusstsein. Positiv hervorheben möchte ich auch sein Engagement in der Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten. Ich danke Dr. Rungger für seinen langjährigen Einsatz und wünsche ihm viel Erfolg in seiner erneuten Führungstätigkeit.

Auch der stellvertretende Sanitätsdirektor Pierpaolo Bertoli sieht die Ernennung sehr positiv: „Primar Rungger verfügt über ausgezeichnete klinische und organisatorische Kompetenzen. Er war am Aufbau verschiedener Spezialambulanzen, wie jener für Multiple Sklerose oder der Memory-Clinic beteiligt. Besonders engagierte er sich in der Fertigstellung des Behandlungspfads für die Versorgung von akuten Schlaganfallpatienten.“