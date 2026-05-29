Primarernennungen in den Bereichen Palliative Care und Tierärztlicher Dienst

Von: mk

Bozen – Der Generaldirektor im Südtiroler Sanitätsbetrieb, Dr. Christian Kofler, hat vor Kurzem die Primarernennungen zweier wichtiger Dienste vorgenommen.

Dr.in Elena Bernobich Kampen wurde als Primaria des betrieblichen Dienstes für Palliative Care ernannt, Dr.in Mariachiara Armani als Direktorin des betrieblichen Tierärztlichen Dienstes/Bereich Hygiene bei der Produktion, Konservierung und im Vertrieb der Lebensmittel tierischer Herkunft.

Dr.in Elena Bernobich Kampen stammt aus Triest. Sie hat dort Medizin studiert und 1999 nach einem Forschungsjahr in London ihre Facharztausbildung in Kardiologie und 2007 in Innerer Medizin abgeschlossen.

Dr.in Bernobich Kampen war mehrere Jahre am Krankenhaus Triest in der Inneren Medizin tätig; es folgten rund acht Jahre in der Notaufnahme desselben Hauses als stellvertretende Primaria. 2018 wechselte sie an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, wo sie zuerst für gut zwei Jahre in der Inneren Medizin am Krankenhaus Bozen, seit 2020 dann im betrieblichen Dienst für Palliativ Care tätig war. Seit 2023 ist sie verantwortlich für Palliative Care im Bereich der wohnortnahen Versorgung. Im gleichen Jahr hat Dr.in Bernobich Kampen auch den Master in Palliativbetreuung an der Universität Bologna absolviert.

Dr.in Mariachiara Armani wurde in Feltre (BL) geboren und ist in Padua aufgewachsen. Sie hat dort Veterinärmedizin studiert und sich 2013 in Udine auf den Bereich Zucht, Hygiene und Pathologie aquatischer Tierarten sowie die Kontrolle der daraus gewonnenen Produkte spezialisiert. Es folgte ein Forschungsdoktorat an der Freien Universität Bozen zu „Management of moutain environment and agriculture“.

Ihr Berufsweg begann am Institut für Tierseuchenbekämpfung in Venetien und führte sie nach einer kurzen Zeit im privaten Sektor in den Sanitätsbetrieb Trient; seit 2019 ist sie im Südtiroler Sanitätsbetrieb tätig. Seit 2022 ist sie verantwortlich für Milch und Milchprodukte, seit 2025 leitet sie geschäftsführend den Dienst.

Generaldirektor Dr. Christian Kofler wünscht beiden neu Ernannten alles Gute: „Beide leiten Dienste, die in den nächsten Jahren immer mehr an Wichtigkeit gewinnen werden: Eine gute Palliativversorgung ist entscheidend für eine würdevolle Betreuung, nicht nur für die älter werdenden Menschen. Im Bereich der Lebensmittel hingegen wird es immer wichtiger, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sich darauf verlassen können, sichere Lebensmittel vorzufinden.“

Die stellvertretende Sanitätsdirektorin Dr.in Elisabeth Montel ist überzeugt, dass beide Führungskräfte an der Spitze ihrer Dienste aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und Kompetenz ein Gewinn sind und wünscht ihnen für die Leitung ihrer Bereiche viel Erfolg.