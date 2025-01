Primaria Walburga Cassar wiederbestätigt

Von: mk

Bruneck – Die Primaria der Pädiatrie des Krankenhauses Bruneck, Walburga Cassar, ist nach einem neuerlichen Auswahlverfahren gestern in ihrem Amt bestätigt worden.

Die aus Bozen stammende sehr erfahrene Kinderärztin leitet schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich die Pädiatrie am Krankenhaus Bruneck und ist eine angesehene Führungskraft. Sie studierte Medizin in Innsbruck und erlangte ihren Facharzt an der Universitätsklinik von Verona. Dr.in Cassar war bereits seit 1996 als Fachärztin an der Abteilung Pädiatrie des Landeskrankenhauses Bozen tätig, seit September 2014 auch als Primarstellvertreterin, bevor sie im Dezember 2017 ihre Stelle als Primaria der Pädiatrie am Krankenhaus Bruneck antrat.

Primaria Cassar verfügt neben einer dreijährigen Palliativausbildung im pädiatrischen Bereich auch über eine Spezialisierung in Kindernephrologie. Seit Jahren arbeitet sie eng mit der Kinderurologie im Krankenhaus Bozen zusammen, wo sie eine Spezialambulanz für pädiatrische Nephrologie aufgebaut hat.

Walburga Cassar hat das erneute Auswahlverfahren nun für sich entschieden und wird mit Februar 2025 für weitere fünf Jahre als Primaria der Pädiatrie am Krankenhaus Bruneck ernannt.

Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Christian Kofler wünscht Primaria Cassar weiterhin viel Erfolg in ihrer Funktion: „Mit Walburga Cassar ist eine Führungskraft bestätigt worden, die mit ihrer wertschätzenden und kompetenten Art die pädiatrische Versorgung im Gesundheitsbezirk Bruneck schon seit Jahren auf hohem Niveau garantiert. Hervorheben möchte ich auch ihr Engagement in der Facharztausbildung der jungen Ärztinnen und Ärzte.“

Auch Sanitätsdirektor Josef Widmann sieht die Ernennung sehr positiv: „Es freut mich sehr, dass eine Primaria ernannt worden ist, der es sehr wichtig ist, die kleinen Patientinnen und Patienten nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen zu betreuen und der die Vernetzung mit den anderen Pädiatrien des Sanitätsbetriebes, mit der territorialen Gesundheitsversorgung sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit ein großes Anliegen sind.“