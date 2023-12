Protestkundgebung vor dem Einkaufszentrum Twenty

Bozen – Luftballons und Flugblätter vor dem Twenty, um Federdistribuzione, den Verband des modernen organisierten Handels (Aspiag, Zara, Metro u.a.), zu einer Erhöhung der Löhne und Gehälter aufzufordern, um sie an die Inflation anzupassen, die Teilzeitarbeit zu verbessern und die Prekarität zu verringern. Dies sind die Forderungen der Beschäftigten der Einkaufszentren, die heute Morgen an der von Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs und Asgb organisierten Kundgebung teilgenommen haben.

Die Initiative vor dem Haupteingang des Twenty in der Via Galileo Galilei ist die zweite von drei Demonstrationen, die die Gewerkschaften im Hinblick auf den für den 22. Dezember anberaumten Streik des Dienstleistungssektors einheitlich vorbereitet haben. Die Forderungen sind die Erneuerung der nationalen Tarifverträge, eine Erhöhung der Löhne und Gehälter, um sie an die Inflation anzupassen, und die Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten für die zusätzliche Gesundheitsversorgung.

Speziell in Bezug auf Federdistribuzione weisen Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs und Asgb darauf hin, dass “der Verband die Forderungen nach einer Regulierung von Franchising, Vertragsvergabe und Smart Working nicht akzeptiert hat. Sie sagte Nein zur Verlängerung des Elternurlaubs, zur Verbesserung der Teilzeitarbeit und der Sozialleistungen sowie zur Verringerung der Prekarität”.

Für die Gewerkschaften ist es auch “ein unzureichender Vorschlag, der eine Erhöhung von etwa 150 Euro vorsieht (einschließlich der 30, die bereits vorgesehen sind). Offensichtlich”, so fahren sie fort, “wird uns vorgeworfen, dass wir nicht bereit sind, wichtige Rechte für so viele Arbeitnehmer zu opfern, um im Gegenzug eine angemessene Lohnerhöhung zu erhalten. Confcommercio und Confesercenti sind der Meinung, dass man ein regelrechtes Massaker an den Rechten der Arbeitnehmer veranstalten muss, um eine wirkliche und erfüllte Konfrontation mit dem Ziel einer möglichst zeitnahen Definition des Abkommens zur Erneuerung des Tarifvertrags in Gang zu bringen.”

“Für diejenigen, die wie wir an die grundlegende Bedeutung von Verhandlungen glauben und ihre Rolle mit Verantwortungsbewusstsein wahrnehmen, scheinen bestimmte Entscheidungen der Arbeitgeber nur darauf abzuzielen, ein Pseudoargument vorzubereiten, das im x-ten Interview mit großen und kleinen Mängeln, aber immer und unerbittlich ohne jeglichen Wahrheitsgehalt vorgebracht wird”, heißt es weiter.

In Südtirol findet der nächste Protest am Montag, den 18. Dezember, vor der Hgv-Zentrale statt.