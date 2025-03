Prozess um brutale Vergewaltigung von minderjährigem Mädchen

Von: apa

Zwei Männer haben sich am Mittwoch am Wiener Straflandesgericht wegen der Vergewaltigung eines 15 Jahre alten Mädchens verantworten müssen. Der 32- und der 24-Jährige sollen die Minderjährige und ihre Freundin in der Nacht auf den 26. Oktober 2024 in eine Wohnung in einem illegal bewohnten Haus in der Brigittenau gelockt haben. Danach verabreichten sie ihnen unter Drohungen betäubende Substanzen und der Ältere fiel über die 15-Jährige her. Die Verhandlung wurde vertagt.

Um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, hielt der 32-Jährige dem älteren Mädchen eine täuschend echte Pistolenattrappe an die Schläfe. Diese entpuppte sich bei der Durchsuchung der Polizei zwar als Spielzeugpistole, doch konnte dies das Mädchen bei der Bedrohung nicht wissen. Zudem wurde ein Mitbewohner, der den Mädchen zu Hilfe kommen wollte, mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Neben der Vergewaltigung war deshalb auch geschlechtliche Nötigung und Körperverletzung angeklagt. Die Männer gingen äußerst brutal vor, wie der Anklage zu entnehmen war. Sie bekannten sich nicht schuldig.

In Wohnung, um “Spaß zu haben”

Die beiden Algerier lernten die Mädchen kurz vor der Tat am Keplerplatz in Favoriten kennen. Die Vier machten sich für den Abend des 25. Oktober ein Treffen aus, um “Spaß zu haben”, wie es der 32-Jährige dem Schöffengericht schilderte. Dass die Jugendlichen festgehalten worden seien, bestritt er vehement. “Das stimmt überhaupt nicht”, sagte der Beschuldigte. Man habe Musik gehört, Drogen konsumiert und getanzt. Dabei sei es zu “freiwilligen” sexuellen Handlungen gekommen. Er bekannte sich nur schuldig, nicht gewusst zu haben, dass das Mädchen noch so jung sei. Ihm gegenüber behaupteten sie, 24 und ihre Freundin 21 Jahre alt zu sein. Sie hätte sich eine Beziehung mit dem 32-Jährigen gewünscht. Als dieser verneinte, weil er eine Liebe in Italien habe, wäre die 15-Jährige “traurig” gewesen. Zugegeben hatte er auch, den Mitbewohner geschlagen zu haben.

Die 14- und die 15-Jährige schilderten die Geschichte völlig anders. Ihnen seien unter Androhung betäubende Substanzen verabreicht worden. Wenn sie das nicht tun würden, würden sie umgebracht. Danach soll der 32-Jährige die 15-Jährige in einem Nebenraum brutal vergewaltigt haben, indem er ihr den Mund zuhielt und ihr die Pistole an den Kopf hielt. Die Jüngere verblieb mit dem Zweitangeklagten in dem anderen Zimmer. Auch sie wurde dann von dem 32-Jährigen gegen ihren Willen unsittlich berührt. Der 24-Jährige, der sich vor der Polizei noch als 17-Jähriger ausgegeben hatte, wurde deshalb wegen Vergewaltigung mitangeklagt, weil er laut Staatsanwaltschaft als unmittelbarer Täter an der Tatausführung mit dem Hauptbeschuldigten wechselseitig mitgewirkt haben soll.

Die 15-Jährige erlitt Verletzungen u.a. Würgemale, Hämatome, Abschürfungen und Kratzer. Sie habe während der Vergewaltigung “geweint und gebetet”, wie sie der Polizei erzählte. “Ich habe keine Ahnung, wie es zu den Verletzungen gekommen ist”, meinte dazu der 32-Jährige. “Ich habe ihr das nicht zugefügt.”

Mädchen baten Mitbewohner um Hilfe

Die Mädchen versuchten, einen Mitbewohner aus Syrien um Hilfe zu bitten, daraufhin drosch der ältere Algerier auf den Mann ein. Die Jugendlichen setzten um 7.00 Uhr auch einen Notruf ab, jedoch konnte die Polizei die Mädchen nicht finden.

Die beiden Jugendlichen konnten erst am Nachmittag des 26. Oktober aus der Wohnung fliehen, als die beiden Verdächtigen einschliefen. Sie verständigten über den Notruf die Polizei, die mit Unterstützung der Spezialeinheit WEGA die Männer schlafend vorfand und festnahm.

Bereits bei ihrer Einvernahme bei der Polizei bestritten die Männer sämtliche Vorwürfe. Die Befragungen der Mädchen gestalteten sich aufgrund deren psychischen Ausnahmezustandes nach den traumatischen Erlebnissen schwierig.

Verhandlung auf Mai vertagt

Das Gericht will Videos der sozialen Plattform TikTok herbeischaffen, die in der Tatnacht veröffentlicht worden sein sollen. Zudem soll das Handy des 32-Jährigen ausfindig gemacht werden. Das wurde bei seiner Verhaftung in der Wohnung zurückgelassen. Auch Bilder aus der Überwachungskamera vor dem Haus werden beim nächsten Verhandlungstermin im Mai angeschaut. Da werden auch die Videos der kontradiktorischen Einvernahmen der Mädchen vorgespielt.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)