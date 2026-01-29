Prozess wegen Schiffsdrama in Italien wird fortgesetzt

Von: apa

Der Prozess um das schwere Schiffsunglück von Cutro vom 26. Februar 2023 vor der süditalienischen Küste mit zig toten Flüchtlinge wird am Freitag in der kalabrischen Stadt Crotone fortgesetzt. Das Verfahren war kurz nach der Eröffnung am 14. Jänner aus technischen Gründen auf den 30. Jänner vertagt worden. Sechs Offiziere der italienischen Küstenwache und der Finanzpolizei sind wegen fahrlässigen Schiffbruchs und mehrfacher fahrlässiger Tötung angeklagt.

Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Cutro kamen mindestens 94 Menschen ums Leben, eine unbekannte Zahl gilt weiterhin offiziell als vermisst. 86 Überlebende, Angehörige von Todesopfern und NGOs wurden zum Prozess als Zivilkläger zugelassen. Bereits Ende 2023 wurden in einem getrennten Verfahren zu dem Fall drei Schlepper wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung mit Todesfolge zu Haftstrafen von bis zu 16 Jahren verurteilt. Das Schiffsunglück von Cutro hatte international für Entsetzen gesorgt.