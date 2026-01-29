Aktuelle Seite: Home > Sport > Die olympische Flamme verabschiedet sich von Südtirol
Symbolträchtiges Feuer setzt Reise fort

Die olympische Flamme verabschiedet sich von Südtirol

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 17:23 Uhr
Das Foto darf ausschließlich im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.
Gemeinde Meran/Stefano Bolognesi
Von: mk

Meran/Bozen – Die 53. Etappe des olympischen Fackellaufs in Südtirol ist am heutigen 29. Jänner zu Ende gegangen: Auch am dritten Tag ist die Begeisterung nicht abgebrochen und Hunderte Menschen säumten erneut die Straßen, als die Flamme von Meran über das Überetsch bis ins Trentino getragen wurde.

Die Delegation setzte sich am Morgen in der Schennastraße in Bewegung und zog anschließend weiter ins Stadtzentrum – begleitet von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie rund tausend Schülerinnen und Schülern der Meraner Schulen, die den Lauf aus nächster Nähe miterleben konnten. Rund 20 Fackelträgerinnen und Fackelträger begleiteten die Flamme entlang der Strecke über die Cavourstraße, die Postbrücke, den Sandplatz, die Laubengasse, die Rennwegstraße und die Piavestraße bis zur Gampenstraße. Dort verabschiedete sich der Tross gegen Mittag von Meran und machte sich auf den Weg in Richtung Unterland.

Zu den prominenten Fackelträgern zählten der ehemalige Abfahrtsläufer Werner Heel, der zweifache Olympiamedaillengewinner Omar Visintin, der in wenigen Tagen seine vierten Olympischen Winterspiele bestreiten wird, die Skirennläuferin Elisa Platino sowie der frühere Ski‑Alpin‑Athlet Peter Mally.

Nach Meran wurde die Flamme in Eppan und Kaltern begrüßt, bevor sie entlang der Südtiroler Weinstraße nach Tramin gelangte. Von dort aus ging es in die letzte Südtirol-Etappe, die in Mezzocorona, an der Grenze zur Provinz Trient, endete. Von dort aus setzte die Flamme ihre Reise gegen 17.00 Uhr in Richtung Trient fort, wo am Abend auf dem Domplatz eine große Feier vorgesehen ist.

Insgesamt wurde die olympische Fackel während der drei Etappen in Südtirol von 528 Fackelträgerinnen und Fackelträgern getragen, die auf ihrem kurzen, aber intensiven Abschnitt die Werte weitergegeben haben, für die die Olympischen Winterspiele stehen.

Die Strecke der Fackel kann in Echtzeit auf der offiziellen Website von Milano Cortina 2026 verfolgt werden.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

