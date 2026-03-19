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Intensive Kontrollen gehen weiter

Bozen: Sechs Personen müssen sich mit Anzeigen auseinandersetzen

Donnerstag, 19. März 2026 | 15:19 Uhr
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Quästur
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Von: luk

Bozen – In Bozen hat die Staatspolizei ihre intensive Kontrolltätigkeit fortgesetzt. Die Maßnahmen wurden vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet und richteten sich gezielt auf mehrere neuralgische Punkte im Stadtgebiet. Am Ende des Einsatzes standen 159 überprüfte Personen, 80 kontrollierte Fahrzeuge sowie sechs Anzeigen.

An der Aktion beteiligt waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei – unterstützt von einer Drogenhundestaffel – sowie die Stadtpolizei. Durch verstärkte Streifen, gezielte Kontrollen von Personen und Fahrzeugen sowie Überprüfungen von Lokalen und Geschäften sollte die Präsenz der Sicherheitskräfte deutlich erhöht werden.

Im Fokus standen insbesondere das Einkaufszentrum Walther Park sowie zentrale Bereiche der Stadt wie der Verdiplatz, der Kapuzinerpark und der Dominikanerplatz. Ziel war es, Eigentumsdelikte, Drogenhandel und Formen urbaner Verwahrlosung einzudämmen.

Konkret wurde am Mittwochnachmittag am Verdiplatz ein 31-jähriger Marokkaner aufgegriffen, nachdem er beim mutmaßlichen Drogenverkauf beobachtet worden war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Kokain, Haschisch, Medikamente und Bargeld sicher. Der Asylwerber wurde wegen Drogenhandels angezeigt.

Ein Tunesier (30) wurde nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt im Stadtteil Don Bosco sowie wegen Bedrohung von Angestellten angezeigt. Zudem musste sich ein 19-Jähriger verantworten, der bei einer Buskontrolle falsche Personalien angegeben hatte.

Drei weitere Personen wurden angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot für das Gemeindegebiet verstoßen hatten.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 159 Personen und 80 Fahrzeuge.

Bezirk: Bozen

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