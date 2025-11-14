Prügel-Vorfall führt zu Schließung von Bar in Bozen

Von: luk

Bozen – Nach einer brutalen Episode in Bozen hat der Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, am Donnerstag hart durchgegriffen: Er verfügte die 30-tägige Schließung einer Bar im Bozner Stadtzentrum. Anlass war ein besonders schwerer Fall von Gewalt in der vorangegangenen Nacht.

Laut Quästur wurde ein Mann aus Marokko von drei Personen aus dem Lokal gezogen, angegriffen, geschlagen und beraubt. Zwei Streifen der Staatspolizei trafen den Verletzten vor dem Lokal an, nahmen erste Aussagen auf und identifizierten die anwesenden Gäste. Die Ermittlungen führten noch in derselben Nacht zur Festnahme eines mutmaßlichen Beteiligten, eines Tunesiers, der gemeinsam mit einem Landsmann in der Nähe aufgegriffen wurde.

Beide Männer, die laut Polizei bereits wegen illegalen Aufenthalts sowie wegen Eigentums- und Gewaltdelikten bekannt waren, wurden in die Quästur gebracht. Aufgrund ihrer Vorgeschichte und ihres Verhaltens ordnete der Quästor ihre Ausweisung und die Überstellung in das Abschiebezentrum von Palazzo San Gervasio (Provinz Potenza) an.

Der Gewaltvorfall reiht sich nach Angaben der Quästur in weitere problematische Ereignisse rund um das betroffene Lokal ein. Bereits am 18. Oktober war es dort zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, am 30. Oktober stellten Beamte bei einer Kontrolle erneut Gäste mit Vorstrafen fest.

Koks an Jugendliche vertickt

Im Zuge verstärkter Kontrollen meldet die Polizei einen weiteren Ermittlungserfolg: Ein weiterer tunesischer Staatsbürger wurde am Donnerstag von der Drogenfahndung angezeigt. Die Exekutivbeamten hatten ihn an den Talferpromenaden beim Verkauf kleiner Mengen Kokain an Jugendliche beobachtet. Rund vier Gramm der Substanz wurden sichergestellt. Die Quästur betonte, man werde weiterhin konsequent gegen jede Form von Kriminalität vorgehen.