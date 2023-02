“Pure Panik”: Schlägerei am Bahnhof von Bozen

Bozen – Augenzeugen berichten von Momenten purer Panik. Es grenze an ein Wunder, dass es nicht Tote gegeben habe. Am Bahnhof von Bozen war es nämlich am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern aus Afrika gekommen.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, zerbrachen die Beteiligten auch Glasflaschen, um ihr gegenüber damit zu bedrohen. Die Schlägerei setzte sich in der Eingangshalle des Bahnhofs fort. Ein Augenzeuge, der die Behörden alarmiert hatte, bedauert, dass die Schläger das Weite suchen konnten, bevor die Exekutivbeamten eintrafen. Es sei reines Glück gewesen, dass der Vorfall ohne verletzte ausgegangen ist.

Ähnlicher Vorfall nur Stunden zuvor

Bereits am Sonntagnachmittag trug sich in der Bahnhofsallee in Bozen ein ähnlicher Vorfall zu. Die alarmierte Staatspolizei wurde zu einer Schlägerei gerufen. Mehrere Teilnehmer waren involviert, wobei zwei Männer laut ersten Angaben mit einem Messer bewaffnet gewesen sein sollen.

Die Polizei konnte zwei der drei Männer auch mithilfe der Überwachungskameras identifizieren. Es handelt sich um Nigerianer, die bereits polizeibekannt sind.

Bei einer Durchsuchung wurden ein Pflasterstein sowie ein abgebrochener Flaschenhals gefunden. Sie wurden wegen des Tragens gefährlicher Gegenstände angezeigt.