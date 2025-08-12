Gefangen in Bozen

Von: mk

Bozen – Regelmäßig stattet eine Delegation der Grünen dem Bozner Gefängnis einen Besuch ab. So auch heuer wieder, in diesen heißen Augusttagen, die in der Strafanstalt in der Bozner Dantestraße noch wärmer und herausfordernder sind.

Gerade weil diese Grünen Lokalaugenscheine ihre Regelmäßigkeit haben, sind sie – in diesem Fall Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa und Gemeinderätin Chiara Rabini – in der Lage zu erkennen, wo sich etwas bewegt und wo weiterhin Stillstand herrscht. „So sind die Arbeiten an der Fassade und am Dach begrüßenswert, ist das Gebäude doch in einem erbärmlichen Zustand. So fallen auf derzeit 100 Häftlinge lediglich neun Duschen“, erklären die Grünen.

Zu den größten Herausforderungen zähle die prekäre Situation, in der sich durch die räumliche Enge die Insassen selbst befinden. „Viele von ihnen haben psychische und psychiatrische Probleme. Das Personal versucht sein Bestes, doch es gibt schlicht und einfach zu wenig von ihnen. 80 sollten es sein, doch zurzeit sind nur 40 Wärter im Dienst. Ihre engagierte Arbeit kann nicht ausgleichen, dass es fast doppelt so viele von ihnen bräuchte“, so die Grünen.

Wenig hilfreich sei nach wie vor der Umstand, dass sich die Gefängnisbehörde in Padua befinde. Bozen würde regelmäßig „vergessen“. Dies ist der Eindruck, der sich Foppa und Rabini bietet, die zu dieser Gelegenheit vom Anwalt Fabio Valcanover begleitet wurden.

„So positiv die Renovierungsarbeiten am Gefängnis auch sind, sie deuten andererseits darauf hin, dass wir vom Bau eines neuen Gefängnisses weiter weg sind denn je“, erklären Foppa und Rabini nach ihrem Besuch.

„Der Zustand einer Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren Prekärsten, Schwächsten und Verletzlichsten umgeht. Ich hoffe sehr, dass unsere Besuche bald nicht mehr nötig sein werden. Doch heute hatte ich diesen Eindruck nicht, im Gegenteil. Die Häftlinge brauchen bessere Bedingungen, so schnell wie möglich“, schließt Foppa.