Pustertal: Verkehrsunfälle fordern mehrere Verletzte

Mühlbach/Mühlwald – In Mühlbach am Eingang des Pustertals hat sich am Sonntag gegen 15.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge prallten zwei Pkw aufeinander. Während eine Person schwere Verletzungen erlitt und ins Bozner Krankenhaus gebracht werden musste, wurde eine zweite mit mittelschweren Verletzungen ins Brixner Spital eingeliefert.

Im Einsatz standen zwei Rettungstransportwagen, der Notarzt, die Straßenpolizei, die Feuerwehr und der Notarzthubschrauber des Aiut Alpin Dolomites.

In Mühlwald im Ahrntal ist es gegen 15.20 Uhr ebenfalls zu einem Unfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die beiden mittelschwer Verletzten wurden ins Brunecker Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen zwei Rettungstransportwagen, die Carabinieri und die Feuerwehr.