Aktuelle Seite: Home > Chronik > Pustertal versinkt im Stau
Olympia-Finale und Heimreisewelle

Pustertal versinkt im Stau

Samstag, 21. Februar 2026 | 15:51 Uhr
Südtirol_Arena_Antholz_16_1_2024_NordicFocus
lpa
Schriftgröße

Von: Ivd

Antholz – Doppelter Druck auf Südtirols Straßen: Während sich Tausende Zuschauer auf den Weg nach Antholz machen, um das letzte Biathlon-Rennen der Olympischen Winterspiele zu verfolgen, rollt gleichzeitig die große Heimreisewelle an. Das Ergebnis ist ein verstopftes Pustertal.

Auf der Pustertaler Staatsstraße geht seit dem Vormittag kaum etwas voran. Von der Südumfahrung Bruneck bis zur Taleinfahrt in Rasen reiht sich ein Fahrzeug ans. Der Grund: In Antholz steht der Damen-Massenstart auf dem Programm, das letzte Biathlon-Rennen dieser Olympischen Winterspiele, und der zieht erwartungsgemäß ein Massenpublikum an. Das Biathlon-Stadion in Antholz gehört zu den bekanntesten und bestbesuchten Wintersportarenen Europas. Bei Olympia-Rennen sind die Kapazitätsgrenzen naturgemäß ausgereizt.

Doch auch in der Gegenrichtung ist Geduld gefragt. Wer heute den Skiurlaub beendet und in Richtung Brixen heimfährt, steht ebenfalls im Stau. Der samstägliche Rückreiseverkehr trifft das Pustertal traditionell hart. In Kombination mit dem Olympiaandrang ist die Lage heute besonders angespannt.

Wer noch nach Antholz will, sollte reichlich Puffer einplanen. Und wer die Heimreise vor sich hat, tut gut daran, das Rennen zumindest noch in Ruhe zu Ende zu schauen. Auf der Straße gibt es ohnehin nichts zu gewinnen.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Kommentare
81
Südtirols Arbeitnehmer: Eigenheim schwerer erreichbar als vor 50 Jahren
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Kommentare
59
Demo zu “Remigration”: Veranstalter üben Kritik an öffentlicher Debatte
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Kommentare
50
Lawine in Südtirol: Deutscher gräbt um das Leben seines Freundes
Von Baby-Gang umzingelt
Kommentare
40
Von Baby-Gang umzingelt
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Kommentare
28
Quästor ordnet Schließung eines Tanzlokals in Gargazon an
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 