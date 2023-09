Pustertaler Bahnlinie am Sonntagvormittag gesperrt

Bruenck – Am Sonntagvormittag, 17. September, finden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen Kontroll- und Wartungsarbeiten statt, die von der Betreibergesellschaft für das Schienennetz in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden.

Der Abschnitt Franzensfeste – Innichen bleibt von 6.30 bis 13.30 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt, der Abschnitt Innichen bis zur Staatsgrenze zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. Die ersten Züge starten am Sonntag fahrplanmäßig um 13.50 Uhr in Franzensfeste und in Innichen.

Schienen-Ersatzdienst

Wie gewohnt wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Die Ersatzbusse verkehren stündlich zwischen Franzensfeste und Innichen. Sie bedienen die Bahnhöfe, mit folgenden Ausnahmen: in Vintl halten die Busse beim Wendeplatz neben den Bahnhof, in Bruneck Nord halten sie in der A.-Hofer-Straße, in Percha beim Rathaus, in Niederdorf auf dem v.-Kurz-Platz. Bitte beachten: Die Abfahrtszeiten der Ersatzbusse unterscheiden sich vom Bahnfahrplan, die Fahrtzeiten sind länger und hängen auch vom Verkehrsaufkommen ab. In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.

Zwischen Innichen und Sillian gibt es während der Wartungssperre ebenfalls einen Ersatzdienst mit stündlichen Verbindungen.