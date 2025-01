Putzkraft lag über Wochenende tot in weststeirischer Schule

Von: apa

Eine Reinigungskraft ist vermutlich schon am vergangenen Freitag in einer Schule im weststeirischen Stainz zusammengebrochen und gestorben. Sie blieb unbemerkt über das Wochenende liegen und wurde erst am Montag nach dem Öffnen der Bildungseinrichtung gefunden. Die Landespolizeidirektion bestätigte am Dienstag einen Bericht der “Kronen Zeitung”, wonach die Frau eines natürlichen Todes gestorben ist. Mehrere Schülerinnen und Schüler wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Laut dem Bericht wurde die Frau zuletzt Freitagmittag gesehen, ehe sie offenbar ihre Arbeit in der Schule begann. Nachdem die Tote Montagfrüh entdeckt wurde, informierte die Direktion sämtliche Eltern und bat, die Kinder zu Hause zu lassen. Sechs Schülerinnen und Schüler waren allerdings laut Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) schon im Gebäude und wurden dann von ihm und dem Kriseninterventionsteam betreut. Der geplante Neujahrsempfang in der Gemeinde sei abgesagt worden.