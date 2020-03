Quästor Mangini verabschiedet sich von Südtirol

Bozen – Quästor Enzo Giuseppe Mangini ist seit rund 1,5 Jahren im Amt – doch nicht mehr lange. Wie der 65-Jährige am Samstag in einer Mitteilung erklärt, wird er mit 1. April in den Ruhestand treten.

Aufgrund des derzeitigen Notstandes wegen der Corona-Pandemie schaffe er es nicht mehr, sich bei allen Institutionen und Vertretern zu verabschieden und ihnen für die Zusammenarbeit zu danken. Daher ergeht der Dank in schriftlicher Form.

Auch wenn die Erfahrung als Quästor in Südtirol kurz gewesen sei, bezeichnet sie Mangini als sehr bereichernd. Abschließend betitelt der scheidende Quästor Südtirol und das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen als beispielhaft.