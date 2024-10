Quästur: Diese Vorfälle sind mittlerweile leider alltäglich

Von: luk

Bozen – Ein 35-jähriger Mann aus Bozen wurde am Freitag von der Staatspolizei festgenommen, nachdem er trotz eines elektronischen Überwachungsbandes seiner Ex-Partnerin weiterhin nachgestellt und sie belästigt hatte. Diese Vorfälle seien mittlerweile an der Tagesordnung, so die Quästur in einer Mitteilung.

Gegen den Mann war bereits eine einstweilige Verfügung erlassen worden, die ihm jeglichen Kontakt und Annäherungsversuche an die Frau untersagt. Doch trotz dieser Maßnahmen setzte er seine Verfolgung fort und erschien mehrfach vor dem Arbeitsplatz der Betroffenen, wodurch das elektronische Überwachungsgerät Alarm auslöste.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter eine Untersuchungshaft für den Mann, der nun im Gefängnis Bozen inhaftiert ist. Aufgrund der Schwere des Falls hat Quästor Paolo Sartori zudem ein Verfahren zur Verhängung der „Sonderüberwachung“ gegen den 35-Jährigen eingeleitet, um weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.