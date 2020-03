Quarantänezentrum in Gossensaß vorgesehen

Italienweit 6.600 Plätze in 80 Kasernen

Gossensaß – Sollten weitere Gegenmaßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erforderlich sein, stehen in Italien 80 Kasernen bereit, in denen 6.600 Betten untergebracht werden können. Eine der Kasernen befindet sich in Gossensaß, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Das Heer hat mehrere Strukturen zur Verfügung gestellt. Einige der Kasernen könnten dafür verwendet werden, um Personen unter Quarantäne zu stellen.

Dazu zählt die Kaserne in Gossensaß, aber auch jene in Roccaraso in der Provinz L’Aquila.

Denselben Zweck könnten Basisstützpunkte der Luftwaffe in Taranto, Trapani Birgi und in Decimomannu auf Sardinien erfüllen.