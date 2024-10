Radfahrerin stürzt in Teis

Von: mk

Teis – In Teis in Villnöß hat sich am Donnerstagnachmittag ein Freizeitunfall ereignet.

Kurz vor 16.00 Uhr kam auf einer Holzbrücke eine Radfahrerin zu Sturz und wurde erheblich verletzt.

Die 41-Jährige aus Brixen wurde in das Brixner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzt und der Bergrettungsdienst von Villnöß.