Raffinierte Dealer im Fassatal haben Koks-Partys organisiert

Bozen/Cavalese – Die Carabinieri von Cavalese haben in den frühen Morgenstunden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in Trient Haftbefehle gegen 14 Personen vollstreckt. Den Betroffenen werden Drogenhandel und kriminelle Bandenbildung vorgeworfen. Die Gruppe soll laut den Carabinieri im Fassatal, aber auch in Südtirol aktiv gewesen sein und ging dabei äußerst raffiniert vor.

Um den Kontrollen von Ordnungshütern zu entgehen, wurde etwa auch in den Wäldern mit Drogen gedealt. In manchen Fällen haben die mutmaßlichen Täter ihren minderjährigen Sohn mitgenommen, um nicht aufzufallen. Außerdem wurden regelrechte Kokain-Partys veranstaltet. Der Betreiber einer Bar im Fassatal soll dies zugelassen haben. Auch er befindet sich derzeit im Hausarrest.

Bei der Operation unter dem Decknamen “Sciamano 2” war auch die Carabinieri-Hundestaffel aus Leifers beteiligt. Ermittelt wurde im Trentino, in Südtirol und auch in der Provinz Taranto. Die Untersuchung ist im Jahr 2018 ins Rollen gekommen.

Vor drei Jahren wurden die Ermittler im Fassatal auf das Phänomen aufmerksam, nachdem wiederholte Besuche von zwielichtigen Gestalten in mehreren Lokalen zwischen Moena und Canazei gemeldet worden waren. So kamen die Carabinieri einem Drogenring im Fassatal auf die Spur, der auch für Nachschub in Südtirol sorgte.

Von 2020 bis 2022 haben die Carabinieri von Cavalese in den ladinischen Gebieten im Trentino sowie in Südtirol in 26 Fällen Drogen beschlagnahmt. Die Palette reichte von Kokain über Heroin bis hin zu Haschisch. Auch Kuriere und Käufer, die mit dem Ring in Beziehung standen, konnten identifiziert werden.

Die Carabinieri dokumentierten rund 1.000 Fälle von Drogenhandel in den ladinischen Tälern im Trentino. Auch in Südtirol wurden Nachschubkanäle ausgehoben, die von den Dealern im Fassatal beliefert wurden.

Die Carabinieri gehen von einer Bande aus, die aus fünf Personen besteht und sich auf den Kokainhandel auf breiter Reichweite spezialisiert hat. Das Oberhaupt soll ein Drogenhändler sein, der bereits einschlägig vorbestraft ist. Ein weiterer „Mitarbeiter“ kümmerte sich um die Finanzen und knüpfte Kontakte zur High Society in Bozen. Die drei anderen Mitglieder der Band – darunter auch die Tochter des Chefs – kümmerten sich um die Belieferung der Drogenszene in Bozen, Meran und Gröden.