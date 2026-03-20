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Die Mondmission Artemis 2 soll nun Anfang April starten

Rakete für Mondmission Artemis 2 wird für Start vorbereitet

Freitag, 20. März 2026 | 11:02 Uhr
Die Mondmission Artemis 2 soll nun Anfang April starten
APA/APA/AFP/GREGG NEWTON
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Von: APA/AFP

Nach wochenlanger Verzögerung wegen technischer Probleme bereitet die US-Raumfahrtbehörde NASA für Anfang April den nächsten Startversuch für die Artemis-2-Mission Richtung Mond vor. Die Riesenrakete SLS und die Orion-Kapsel würden derzeit aus der Werkshalle zur 6,5 Kilometer entfernten Startrampe gebracht, teilte die NASA am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das nächste mögliche Startfenster für die Artemis-2-Mission öffnet sich nach NASA-Angaben am 1. April.

Eigentlich sollte Artemis 2 schon Anfang Februar starten, dies musste aber wegen technischer Probleme verschoben werden. Bei der Mission sollen vier Astronauten in einer Orion-Kapsel den Mond umrunden, jedoch nicht auf dem Erdtrabanten landen. Der Flug soll zehn Tage dauern. Es wäre der erste bemannte Mond-Flug seit Apollo 17 im Jahr 1972. Es ist eine Vorbereitungsmission für das große Ziel der USA, im Jahr 2028 wieder Menschen auf den Mond zu bringen.

Das Artemis-Programm war während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump gestartet worden. Erklärtes Ziel ist eine dauerhafte Präsenz von Menschen auf dem Mond und die Vorbereitung späterer Missionen zum viel weiter entfernten Mars. Im vergangenen Dezember hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, in dem er eine Mondlandung bis zum Jahr 2028 verlangte. Damit solle die NASA “die amerikanische Führungsrolle im Weltraum untermauern, die Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung des Mondes legen, die Reise zum Mars vorbereiten und die nächste Generation amerikanischer Entdecker inspirieren”, hieß es in dem Dekret.

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